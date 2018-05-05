«Хор Турецкого» возложил цветы к памятнику в Словении

«Хор Турецкого» выступил в Словении с песнями военных лет

«Хор Турецкого» помимо концерта возложил цветы к памятнику «Сынам России и Советского Союза, погибшим в Словении » в Любляне

Песни военных лет в преддверии Дня Победы звучат в Словении. В столице страны — Любляне их представил «Хор Турецкого». Билеты на концерт разобрали буквально за несколько часов. Композиции, которые исполнили наши артисты, многие зрители знают наизусть. «Ехал я из Берлина», «Смуглянка», «Три танкиста» и, конечно, «Катюша» — зал не прекращал петь ни на минуту.

Помимо концерта «Хор Турецкого» почтил память погибших во Второй мировой войне советских солдат у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим в Словении». Артисты возложили цветы у скульптурного комплекса, который изображает журавлиный клин, как в легендарной песне.

«Любляна очень важное стратегическое место: страна НАТО , в которой есть уважение к памяти воинам Второй мировой войны», — отметил основатель «Хора Турецкого» народный артист России Михаил Турецкий