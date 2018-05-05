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«Хор Турецкого» возложил цветы к памятнику в Словении
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«Хор Турецкого» выступил в Словении с песнями военных лет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Хор Турецкого» помимо концерта возложил цветы к памятнику «Сынам России и Советского Союза, погибшим в Словении» в Любляне.
Песни военных лет в преддверии Дня Победы звучат в Словении. В столице страны — Любляне их представил «Хор Турецкого». Билеты на концерт разобрали буквально за несколько часов. Композиции, которые исполнили наши артисты, многие зрители знают наизусть. «Ехал я из Берлина», «Смуглянка», «Три танкиста» и, конечно, «Катюша» — зал не прекращал петь ни на минуту.
Помимо концерта «Хор Турецкого» почтил память погибших во Второй мировой войне советских солдат у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим в Словении». Артисты возложили цветы у скульптурного комплекса, который изображает журавлиный клин, как в легендарной песне.
«Любляна очень важное стратегическое место: страна НАТО, в которой есть уважение к памяти воинам Второй мировой войны», — отметил основатель «Хора Турецкого» народный артист России Михаил Турецкий.
После Любляны музыканты отправятся в Вену. До 9 мая они выступят еще в Белоруссии и Германии, а в сам День Победы споют на площади Белорусского вокзала в Москве, после чего отправятся в Израиль и США, где дадут концерт в зале Генассамблеи ООН.
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