Новое «Простоквашино» раскритиковали за сексистскую шутку

Пользователи Сети раскритиковали сексистскую шутку в новом «Простоквашино»

Интернет-пользователи обнаружили во второй серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" сексистскую шутку.

По сюжету серии родители Дяди Федора едут в деревню на машине, но сбиваются с пути. По словам мамы мальчика, навигатор указывает верное положение.

"Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский часто право и лево путает", — отвечает ей муж.

Некоторые пользователи социальной сети "ВКонтакте" остались недовольны идеей сценаристов.

"Замечательно. Сексизм по отношению к навигатору. Куда уж дальше", — написала Екатерина Мамонтова.

"Класс, вот чего не хватало оригинальному мультику — дремучего женоненавистничества", — говорится в комментарии Ады Пэйперкат.

"Шутка с навигатором ужасна", — считает Dasha Solodova.

Новый эпизод мультсериала был размещен в Сети в пятницу и уже набрал несколько сотен тысяч просмотров.