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Новое «Простоквашино» раскритиковали за сексистскую шутку
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Пользователи Сети раскритиковали сексистскую шутку в новом «Простоквашино» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Союзмультфильм (2018)
Интернет-пользователи обнаружили во второй серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" сексистскую шутку.
По сюжету серии родители Дяди Федора едут в деревню на машине, но сбиваются с пути. По словам мамы мальчика, навигатор указывает верное положение.
"Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский часто право и лево путает", — отвечает ей муж.
Некоторые пользователи социальной сети "ВКонтакте" остались недовольны идеей сценаристов.
"Замечательно. Сексизм по отношению к навигатору. Куда уж дальше", — написала Екатерина Мамонтова.
"Класс, вот чего не хватало оригинальному мультику — дремучего женоненавистничества", — говорится в комментарии Ады Пэйперкат.
"Шутка с навигатором ужасна", — считает Dasha Solodova.
Новый эпизод мультсериала был размещен в Сети в пятницу и уже набрал несколько сотен тысяч просмотров.
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