Далай-лама предсказал воцарение сострадания и мира

Далай-лама рассказал, когда на земле могут воцариться сострадание и мир

Мирная жизнь может быть достигнута на земле уже в течение ближайших 20 лет, если наука и образование сумеют донести до людей важность контроля над эмоциями, сострадания и альтруизма, считает Далай-лама XIV. Об этом он заявил на конференции с ведущими российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

"Может быть, на это потребуется два десятилетия. Те, кому сейчас менее 30 лет, могут увидеть последствия такой совместной работы (в сфере науки и образования — ред.) — сострадательный мир и мирную жизнь на всей земле. Нам этого не увидеть, но мы за это ответственны", — сказал Далай-лама, обращаясь к старшему поколению представителей науки из России.

Несмотря на современную геополитическую напряженность в мире сегодня и военные конфликты в ряде точек планеты, духовный лидер буддистов видит положительную динамику во взглядах ученых и человечества в целом в последние годы.

"В 30-40-е годы ученые испытывали большое удовлетворение, говоря о ядерном оружии. Сегодня этого уже давно нет — наоборот, наблюдается тенденция к сокращению ядерного потенциала и отказу от ядерного оружия. Мне кажется, в этом — признаки зрелости человеческой цивилизации", — отметил Далай-лама.

В ходе встреч с учеными из России у него сложился особенно теплый диалог со старейшим представителем российской группы — специалистом в области философии сознания из Института философии РАН профессором Давидом Дубровским. Ему почти 90 лет, и он рассказал 82-летнему Далай-ламе, что участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден. А буддийский лидер вспомнил, как был в Хиросиме и Нагасаки и как поразили его увиденные там часы, которые остановились на 10 часах и оплавились от ядерного взрыва. Собеседники сошлись во мнении о недопустимости повторения таких войн и необходимости скорейшего установления мира на всем земном шаре.

Ирак. При этом Далай-лама отметил, что военные методы нельзя применять даже ради, казалось бы, благих целей установления демократии в том или ином государстве. Он напомнил недавнюю историю вторжения США

"В Ираке, и я говорил это Бушу, был применен контрпродуктивный метод привнесения демократии — военный. Насилие неприемлемо даже ради самой благой цели", — убежден буддийский учитель.

По его словам, единственно правильный способ решения любой проблемы — переговоры, причем основанные на сострадании и понимании единства и взаимозависимости всех семи миллиардов человек, живущих сегодня на планете. И помочь осознать это людям должны наука и образование.

"Сегодня ученые говорят, что гнев, страх и другие негативные эмоции буквально пожирают нашу иммунную систему, а сострадание, любовь и покой ума укрепляют здоровье. Чрезмерный эгоцентризм, деление мира на "своих" и "чужих" приводит к войнам, в то время как все семь миллиардов человек на планете — наши братья и сестры, все едины и зависят друг от друга. Опираясь на данные научных открытий, мы должны объяснить людям важность гигиены эмоций, помочь осознать единство человечества, преподать нравственные ценности на основе добросердечия", — так Далай-лама определил главную цель сотрудничества с российскими учеными.

Во встрече с Далай-ламой принимают участие ведущий российский нейробиолог, член-корреспондент РАН Константин Анохин, научный руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский, известный физиолог, возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев, специалисты Института философии РАН профессор Давид Дубровский и профессор Виктория Лысенко , директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизилогии РАН профессор Павел Балабан, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики профессор Евгений Рогаев, глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан , один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков , а также еще ряд известных ученых и молодых российских специалистов.