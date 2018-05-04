Богатейший человек планеты помог найти щенка

Глава компании Amazon Джефф Безос , который также является самым богатым человеком в мире, помог обратившемуся к нему клиенту отыскать похищенного щенка. Об этом сообщает телекомпания CNBC.

По утверждению хозяина собаки, английского бизнесмена Ричарда Гаттфилда, черный миниатюрный шнауцер пропал после того, как ему домой доставили посылку с собачьим кормом.

Обнаружив пропажу пса, он написал электронное письмо Джеффу Безосу с требованием вернуть питомца. Сотрудники Amazon после этого выследили водителя, который на самом деле работал на компанию подрядчика, и забрали у него щенка.

Представитель компании прокомментировал, что это «непростительно» и не соответствует тем высоким стандартам, которые Amazon предъявляет к своим подрядчикам. В итоге курьера отстранили от работы с доставкой посылок компании.