Принц Гарри и Меган Маркл попали на деньги

На новой монете в £5 изображены принц Гарри и Меган Маркл

Изображения принца Гарри и Меган Маркл, смотрящих друг на друга, появились на новой монете в £5, выпущенной к свадьбе пары 19 мая.

Согласно сообщению Королевского монетного двора, первое подобное изображение стало результатом работы авторов памятного денежного знака в Кенсингтонском дворце, куда они были специально приглашены.

"После объявления о предстоящем событии представители Королевского монетного двора были приглашены для работы во дворце", — проинформировали чеканщики.

Неформальная обстановка отражена, по их словам, в портрете пары.

Елизаветы II. Дизайнер монеты 37-летний Джоди Кларк является также автором изображения на монетах начиная с 2015 года королевы Великобритании

Стоимость монеты улучшенной обработки составляет £13 ($17,6). Монета из серебра обойдется в £82,5 ($112). Монеты из золота предлагаются за £1890 ($2567).

При этом внук монарха появляется на памятных монетах уже второй раз. В 2005 году он был изображен по случаю достижения 21-летия.

Свадьба Гарри и Маркл состоится в Виндзорском замке, резиденции британских монархов. На нее приглашены 2640 представителей общественности. В списке приглашенных присутствуют люди со всего Соединенного Королевства, в том числе члены благотворительных организаций, жители Виндзора и служащие при королевском дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты в Виндзорский замок, а также проследить за каретным шествием в момент его отъезда из резиденции.

На само же венчание пары в часовне Святого Георгия приглашены около 600 избранных гостей. В день свадьбы состоятся два торжественных приема. Первый из них пройдет сразу же после церемонии в часовне, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Второй прием состоится позднее уже непосредственно в Виндзорском замке и будет устроен для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри, наследника британского трона принца Чарльза

Расходы на свадьбу, в том числе на церковную службу в часовне Святого Георгия, приглашение музыкантов, цветочное оформление и приемы, королевская семья оплатит из собственного бюджета. Средства на обеспечение безопасности будут выделены из государственного бюджета и составят, по подсчетам британских СМИ, около 6 млн фунтов ($8,4 млн).