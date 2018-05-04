В Крыму не допустят акций украинских националистов

В Крыму имеется достаточно сил и средств, чтобы не допустить акций и провокаций украинских националистов, заявил РИА Новости в пятницу заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее лидер запрещенной в РФ экстремистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер о принадлежности Крыма Украине и прочие лозунги экстремистского содержания.
"Они, наверное, перепутали Россию с Украиной. Это в Украине радикалы устраивают различные акции, будоражат народ и создают конфликтные ситуации. В Крыму, я уверен, что подобные акции не пройдут. У нас достаточно сил и средств, на высоком уровне работают спецслужбы, которые отслеживают все эти негативные процессы. Поэтому это пустое заявление, не более того", — сказал Гемпель.
По его словам, украинским националистам стоит оставить российский Крым в покое и переключить свое внимание на Евросоюз, куда они так стремятся.
"Пусть проведут какую-нибудь акцию у стен бундестага, чтобы в Европе окончательно поняли, с кем имеют дело", — подчеркнул Гемпель.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.