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Подмосковным ветеранам вручены госнаграды
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Подмосковным ветеранам Великой Отечественной войны вручены госнаграды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ордена Московской области "За доблесть и мужество вручены девяти ветеранам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Орденом "За доблесть и мужество" награждаются лица за смелые и решительные действия, совершенные на территории Московской области при выполнении воинского, гражданского, служебного долга, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций", — уточняется в сообщении.
Награды вручены девяти ветеранам из Королева, Люберец, Пущина и Рошаля. Они участвовали в освобождении узников концлагеря "Освенцим", освобождали от фашистских захватчиков Крым, Украину, Белоруссию, Венгрию и Австрию.
Ранее звание "Населенный пункт воинской доблести" было присвоено двум подмосковным муниципалитетам — городу Лобне, где были остановлены фашистские войска в 1941 году, и деревне Степыгино городского округа Домодедово, где базировался военный аэродром и был совершен первый ночной таран Героем Советского Союза Виктором Талалихиным.
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