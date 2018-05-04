Одинокая пенсионерка завещала полтора миллиона евро коту

Италии кот унаследовал от хозяйки состояние в полтора миллиона евро (около 114 миллиардов рублей). Об этом сообщило местное издание Il Giornale di Vicenza.

Чечилия Анна (Cecilia Anna) из Вероны , хозяйка черно-белого кота по кличке Пилу, всю жизнь проработала в Совете министров Италии и скончалась в 88 лет. У нее не было супруга и детей, и незадолго до смерти она завещала все свое состояние домашнему любимцу, которого несколько лет назад подобрала на улице.

Состоянием Пилу распоряжаются представители Фонда вкладчиков. Согласно воле Анны, на эти деньги коту должны оказывать услуги ветеринара, обеспечивать комфортное жилье и удовлетворять все его нужды. Сейчас животное живет в приюте для домашних животных в Милане , однако ему подыскивают нового владельца. У него не будет права распоряжаться состоянием кота, и он будет обязан отчитываться за потраченные на него средства.

После смерти Пилу деньги достанутся одной из зоозащитных организаций.

В 2015 году сообщалось об американке, завещавшей своей болонке пожизненные выплаты по сто тысяч долларов в год. По ее словам, собака заменила ей дочь.