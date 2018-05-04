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У московских ТЦ нашли 11 тысяч нарушений
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Проверки выявили 11 тыс. нарушений пожарной безопасности в ТЦ Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах Москвы, детских досуговых организациях, учреждениях культуры и спортивных центрах выявили в ходе проверок, деятельность нескольких ТЦ приостановили, сообщает в пятницу портал мэра и правительства Москвы.
"С 26 марта было выявлено свыше 11 тысяч различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц", — приводит портал слова начальника Главного управления МЧС России по Москве Ильи Денисова.
Отмечается, что по итогам проверок временно приостановили деятельность торговых центров "Персей" (улица Малая Семеновская, дом 28), "Серебряный дом" (улица Большая Семеновская, дом 16), "Вектор" (Щелковское шоссе, дом 26б), а также Усачевского рынка (улица Усачева, дом 26). Также на 90 суток закрыли торговый центр "Щелково" (Щелковское шоссе, дом 100) за невыполнение предписаний Госпожнадзора.
"Всего состояние пожарной безопасности проверили в 591 торгово-развлекательном центре, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно— зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах. Эта работа будет продолжена", — говорится в сообщении.
25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек. После этого по всей России начались проверки пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей.
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