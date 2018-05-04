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Гости инаугурации Путина получат памятную медаль
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Гости церемонии инаугурации Путина получат памятную серебряную медаль 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Приглашенным на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина вручают памятную серебряную медаль.
На одной стороне медали Спасская башня Кремля и подпись
"Москва. Кремль. 7 мая 2018 года", стрелка на Курантах показывает полдень — в это время начнется торжественная церемония вступления избранного президента в должность.
На обратной стороне — двуглавый орел и подпись "Вступление В. В. Путина в должность президента России".
Вместе с приглашением на церемонию гостям вручают деревянную шкатулку, внутри обшитую бархатом, там и лежит памятный знак из серебра 925 пробы.
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