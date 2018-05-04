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Пенсионер решил роскошно отдохнуть и оказался должен
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Пенсионер решил роскошно отдохнуть и задолжал спасателям 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр: UC3M / YouTube
Отправившемуся в поход американцу выставили счет за его поиски. Как сообщает издание The Telegraph, во время поисково-спасательной операции мужчина отдыхал в отеле.
Кристоф Чэмли (Christophe Chamley), 70-летний профессор экономики, отправился в одиночный поход в горы в штате Нью-Гэмпшир в прошлом месяце. Однако по окончании маршрута он решил не возвращаться домой сразу, а немного отдохнуть и забронировал для себя номер в роскошном отеле. Чэмли отправил жене сообщение об этом около часа ночи, однако оно не дошло, а мужчина этого не заметил.
Встревоженная супруга Чэмли позвонила спасателям и заявила о пропаже мужа. Его искали 25 человек с помощью специального оборудования для холодной погоды и вертолета. Спустя несколько часов после начала операции сотрудники отеля сообщили спасателям о местонахождении пропавшего.
После этого Чэмли предупредили, что он будет оштрафован за «небрежные действия» на несколько тысяч долларов, окончательная сумма пока уточняется. По законам штата, спасатели могут потребовать компенсацию за операцию в случае, если разыскиваемый человек вел себя «безрассудно».
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