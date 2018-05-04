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Музейщики на Кубани ищут семьи людей с военных фото
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Музейщики на Кубани ищут семьи людей с военных фото 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сотрудники краснодарского музея случайно обнаружили снимки военных лет в книгах из заброшенной библиотеки и теперь ищут изображенных на них людей или их родственников, сообщила ТАСС пресс-секретарь Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына Анна Карпова.
"Разбираясь со старыми книгами из библиотеки, которая была случайно обнаружена в подвале одного из домов, нашла эти фотографии. Снимки сделаны в военные годы, на некоторых есть подписи", — рассказала Карпова.
Она рассказала, что книги передали в музей рабочие, которых пригласили новые хозяева дома, чтобы разобрать оставшийся от прежних владельцев хлам в подвале.
"Мы предполагаем, чья могла быть библиотека, но найти людей пока не можем. Надеемся, что после публикации снимков кто-то узнает родственников или знакомых", — добавила собеседница.
В настоящее время фотографии находятся на исследовании в отделе истории, этнографии и природы музея. Всего обнаружили шесть фотоснимков, подписанных 1941-1944 годами, и хлебная продуктовая карточка 1934 года, выданная в Киеве.
"На обороте этих фотографий написаны фамилии, будем их проверять по базам данных", — сообщил ТАСС научный сотрудник музея Георгий Уманцев. Однеако, по его словам, сказать по ним пока можно не много, "предстоит изучить фотографии и разобраться"
"Можно говорить, что на одной из фотографий изображен молодой парень, видимо, с семьей, погоны пустые, с кантом по бокам — судя по форме, он курсант летного училища", — сказал Уманцев.
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