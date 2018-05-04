Сотрудницу полиции застали за блатной песней

Сотрудницу московской полиции застали за исполнением блатной песни

Пользователи соцсетей обсуждают ролик, в котором младший лейтенант полиции подпевает блатную песню Любови Успенской , находясь за рулем BMW.

Сотрудница столичной полиции за рулем дорогого автомобиля спела блатные песни и была записана на видео, которое опубликовали в Twitter. (Согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики).

«АУЕ, блатные песни про воров, белый кожаный салон нового BMW и младший лейтенант московской полиции В. Якунина», — написал пользователь соцсети.

В кожаном салоне BMW звучит песня Любови Успенской, а младший лейтенант подпевает: «Раз темной ночкой пошли мы на дело. Вор погорел, погорела и я. Вор оторвался, а я не успела, и в уголовку закрыли меня».