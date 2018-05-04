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Сотрудницу полиции застали за блатной песней
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Сотрудницу московской полиции застали за исполнением блатной песни 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Пользователи соцсетей обсуждают ролик, в котором младший лейтенант полиции подпевает блатную песню Любови Успенской, находясь за рулем BMW.
Сотрудница столичной полиции за рулем дорогого автомобиля спела блатные песни и была записана на видео, которое опубликовали в Twitter. (Согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики).
«АУЕ, блатные песни про воров, белый кожаный салон нового BMW и младший лейтенант московской полиции В. Якунина», — написал пользователь соцсети.
В кожаном салоне BMW звучит песня Любови Успенской, а младший лейтенант подпевает: «Раз темной ночкой пошли мы на дело. Вор погорел, погорела и я. Вор оторвался, а я не успела, и в уголовку закрыли меня».
Ранее стало известно, что архимандрит Венедикт (Цирковый), который исполнил «Мурку» в одном из московских храмов, должен покинуть пределы Московской епархии и отправиться в Тираспольскую епархию. В РПЦ посчитали, что поступок священника, который спел «Мурку» в трапезной храма, находится за гранью допустимого. В то же время депутат Виталий Милонов заступился за священника.
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