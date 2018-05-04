Ветераны проедут на ретроавто 9 мая в Петербурге

Тысяча ветеранов проедет на ретроавтомобилях 9 мая в Петербурге

Около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы 9 мая проедут на ретроавтомобилях по Невскому проспекту в Петербурге , вслед за ними будет двигаться "Бессмертный полк", сообщил в пятницу журналистам председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков

"В 14.30 по Невскому проспекту от площади Восстания начнет двигаться пешая колонна под флагами фронтов, которые участвовали в освобождении Ленинграда. Вслед за ней на ретроавтомобилях проедут по Невскому наши ветераны — около тысячи человек. После этого с небольшой паузой начнется движение "Бессмертного полка", — сказал он.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По словам Ржаненкова, формирование колонны "Бессмертного полка" начнется 9 мая с 14.00 мск на Старо-Невском проспекте со стороны площади Александра Невского по направлению к площади Восстания. В 15.00 мск шествие стартует по Невскому проспекту по направлению к Дворцовой площади, где во второй половине пройдет торжественный концерт, в котором прозвучат стихи и песни военных лет.

"В прошлом году в шествии "Бессмертного полка" принимали участие более 700 тысяч горожан, в этом году ожидается значительно больше", — отметил чиновник.

По его словам, празднование 9 мая в Санкт-Петербурге завершится салютом с Петропавловской крепости в 22.00 мск.