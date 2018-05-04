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Кузнецова призвала не манипулировать детьми на протестах
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Кузнецова призвала не допускать манипулирования детьми на акциях протеста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает важным не допускать манипулирования детьми, которых вовлекают в акции протеста.
"Есть соответствующие нормы, которые регулируют нарушение закона. Самое главное, если мы говорим о детях, чтобы не было манипуляции. Это самое важное, чтобы на детстве не манипулировали, не играли этой детской искренностью", — сказала Кузнецова, отвечая на вопросы журналистов о том, как она относится к участию несовершеннолетних в акциях Алексея Навального и кто должен нести ответственность в случае нарушения ими закона.
В 2017 году в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), направлявшем своих наблюдателей на акции оппозиции, критически отнеслись к привлечению на эти мероприятия несовершеннолетних граждан. Члены Совета подчеркивали недопустимость политической эксплуатации детей.
Ранее мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Позднее один из организаторов акции, Алексей Навальный, написал в Twitter, что он против такого решения и призвал выйти на несанкционированную акцию на Тверской улице. В пресс-службе департамента Москвы региональной безопасности и противодействия коррупции уточнили, что при согласовании данного митинга оппозиции были проведены различные консультации, в том числе с министерством обороны России, так как с 1 по 9 мая в столице запланировано большое количество мероприятий. Прокуратура Москвы предупредила организаторов несанкционированной акции, Алексея Навального и Любовь Соболь, о возможных негативных последствиях.
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