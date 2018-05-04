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Подмосковье примет участие в «Бессмертном полке»
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В акции «Бессмертный полк» в Подмосковье поучаствуют более миллиона человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 1,5 миллиона человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Подмосковье в День Победы, сообщается на сайте правительства Московской области.
"По предварительным оценкам в акции примет участие порядка 1,5 миллиона человек со всей Московской области из 67 муниципальных образований и городских округов. Самая массовая акция пройдет в Балашихе, Химках, Одинцове, Реутове, Мытищах. Порядка 1000 членов ВОД "Волонтеры Победы" Московской области в день проведения акции будут сопровождать ветеранов в 25 муниципальных образованиях", — говорится в сообщении.
В регионе уже началась раздача георгиевских ленточек, в которой активно участвуют подмосковные юнармейцы и волонтеры. По всей Московской области проходят встречи юнармейцев и молодежи с ветеранами, поясняется на сайте.
Также в преддверии Дня Победы в Московской области проходил конкурс видеоработ "Наследник Победы" среди воспитанников военно-патриотических клубов. В конкурсе приняли участие более двух тысяч юнармейцев. Жюри определило по три победителя в трех номинациях, а также обладателя Гран-при конкурса, представившего ролик, набравший наибольшее количество просмотров, добавили в ведомстве.
"Важно помнить свои корни, помнить какой ценой досталась Победа. Большая ответственность идти в "Бессмертном полку" с фотографиями своих родных там, где до этого победно прошли наши предки. Подмосковные юнармейцы, победившие в конкурсе видеоработ о сохранении истории России, примут участие в экскурсионном обучающем туре по городам Европы с участием в шествии "Бессмертный полка" в Берлине", — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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