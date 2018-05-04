Парикмахер поджигает клиентам волосы 

Голландский парикмахер Кадир Демирель специализируется на мужских причёсках, но использует для укорачивания волос не ножницы, а огонь. В собственном салоне Kapsalon он предлагает оригинальную процедуру — волосы поджигаются, затем тушатся водой и укладываются, причём эти манипуляции повторяются до тех пор, пока форма укладки не станет идеальной. Процесс «стрижки» запечатлели на видео посетители парикмахерской. 39-летний мастер объясняет, что эту технику он освоил в Турции, где прежде обработку огнём применяли для избавления от паразитов. По словам Демиреля, огонь не вредит здоровым волосам, но помогает избавиться от секущихся концов. Клиентов салона, среди которых есть и мальчики, экстравагантная технология не пугает, они доверяют своему мастеру, охотно приходят к нему повторно и с любопытством следят за действиями парикмахера.