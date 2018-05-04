Ещё
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Крыму задержали украинское судно
В Крыму задержали украинское судно

Парикмахер поджигает клиентам волосы 

Рамблер 27 минут назад
Голландский парикмахер Кадир Демирель специализируется на мужских причёсках, но использует для укорачивания волос не ножницы, а огонь. В собственном салоне Kapsalon он предлагает оригинальную процедуру — волосы поджигаются, затем тушатся водой и укладываются, причём эти манипуляции повторяются до тех пор, пока форма укладки не станет идеальной. Процесс «стрижки» запечатлели на видео посетители парикмахерской. 39-летний мастер объясняет, что эту технику он освоил в Турции, где прежде обработку огнём применяли для избавления от паразитов. По словам Демиреля, огонь не вредит здоровым волосам, но помогает избавиться от секущихся концов. Клиентов салона, среди которых есть и мальчики, экстравагантная технология не пугает, они доверяют своему мастеру, охотно приходят к нему повторно и с любопытством следят за действиями парикмахера.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем335
Найдено тело писателя Сергея Сакина20
В Крыму задержали украинское судно89
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову153
«За что они боролись, на то и напоролись»121
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение