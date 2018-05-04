«Справедливая Россия» обратилась к жителям Кузбасса

«Справедливая Россия» призвала жителей Кузбасса стать кандидатами

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" Кемеровской области запустило проект "Справедливый призыв", который позволит всем активным и неравнодушным жителям принять участие в выборах 9 сентября в качестве кандидатов, сообщается на сайте кузбасских эсеров.

В единый день голосования 9 сентября в Кузбассе пройдут выборы губернатора, главы Новокузнецка , Совета народных депутатов и около 400 депутатов городских, районных и сельских советов.

"В Кузбассе есть мощный запрос на перемены, на обновление власти. И участие в избирательной кампании даст возможность включиться в этот процесс, содействовать развитию региона, озвучить и решить проблемы, стоящие перед его жителями", — цитируются в сообщении слова лидера регионального отделения СР Татьяны Протас.

Отмечается, что партия приглашает к участию в выборах представителей разных социальных групп: предпринимателей и общественников, пенсионеров и молодежь, рабочих и фермеров, активистов жилищного движения и работников бюджетной сферы.

Как отметила Протас, выдвижение на выборах даст возможность гражданам принять участие в управлении областью, городом или районом.

При этом в сообщении говорится, что для участия в выборах от "Справедливой России" не обязательно становиться членом партии, главное — разделять ключевые идеи эсеров: необходимость борьбы за преодоление социального неравенства, сохранение социальной сферы, благоприятную экологическую среду, а также честную и эффективную власть.

В региональном отделении также отмечают, что выдвижение от партии дает целый ряд преимуществ — регистрацию без сбора подписей, организационную, юридическую, информационную поддержку кандидатов.