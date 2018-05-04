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«Справедливая Россия» обратилась к жителям Кузбасса
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«Справедливая Россия» призвала жителей Кузбасса стать кандидатами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Кемеровской области запустило проект "Справедливый призыв", который позволит всем активным и неравнодушным жителям принять участие в выборах 9 сентября в качестве кандидатов, сообщается на сайте кузбасских эсеров.
В единый день голосования 9 сентября в Кузбассе пройдут выборы губернатора, главы Новокузнецка, Совета народных депутатов и около 400 депутатов городских, районных и сельских советов.
"В Кузбассе есть мощный запрос на перемены, на обновление власти. И участие в избирательной кампании даст возможность включиться в этот процесс, содействовать развитию региона, озвучить и решить проблемы, стоящие перед его жителями", — цитируются в сообщении слова лидера регионального отделения СР Татьяны Протас.
Отмечается, что партия приглашает к участию в выборах представителей разных социальных групп: предпринимателей и общественников, пенсионеров и молодежь, рабочих и фермеров, активистов жилищного движения и работников бюджетной сферы.
Как отметила Протас, выдвижение на выборах даст возможность гражданам принять участие в управлении областью, городом или районом.
При этом в сообщении говорится, что для участия в выборах от "Справедливой России" не обязательно становиться членом партии, главное — разделять ключевые идеи эсеров: необходимость борьбы за преодоление социального неравенства, сохранение социальной сферы, благоприятную экологическую среду, а также честную и эффективную власть.
В региональном отделении также отмечают, что выдвижение от партии дает целый ряд преимуществ — регистрацию без сбора подписей, организационную, юридическую, информационную поддержку кандидатов.
"Также это возможность работать в команде после победы на выборах, получая поддержку депутатов Госдумы и облсовета, обмениваться опытом с коллегами из других муниципалитетов и регионов", — говорится в сообщении.
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