Более 80 сайтов удалили «пиратскую» копию «Тренера»

Роскомнадзор на основании решений суда и заявлений правообладателей направил уведомления владельцам почти 120 интернет-ресурсов с требованием удалить пиратскую копию российского фильма "Тренер", более чем с 80 ресурсов копии удалены, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.
"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 118 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 81 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 26", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что остальные 11 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.
О фильме
Спортивная драма "Тренер", ставшая режиссерским дебютом известного актера Данилы Козловского, вышла в российский прокат 19 апреля. Фильм рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова (Данила Козловский), который в решающий момент допускает роковую ошибку и не забивает пенальти. После этого он уходит из спорта и отправляется в маленький провинциальный городок, где становится тренером. Столешникову предстоит пройти путь футболиста с нуля, снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.
В фильме снимались Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова. В числе продюсеров киноленты также Петр Ануров, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Антон Златопольский. Проект создавался при поддержке Минспорта РФ, Российского футбольного союза и вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко. Также фильм получил финансовую поддержку Фонда кино.