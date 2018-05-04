Более 80 сайтов удалили «пиратскую» копию «Тренера»

Более 80 сайтов удалили «пиратскую» копию фильма «Тренер»

Роскомнадзор на основании решений суда и заявлений правообладателей направил уведомления владельцам почти 120 интернет-ресурсов с требованием удалить пиратскую копию российского фильма "Тренер", более чем с 80 ресурсов копии удалены, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 118 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 81 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 26", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что остальные 11 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

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