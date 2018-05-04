Ещё
Более 80 сайтов удалили «пиратскую» копию «Тренера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 80 сайтов удалили «пиратскую» копию фильма «Тренер» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Роскомнадзор на основании решений суда и заявлений правообладателей направил уведомления владельцам почти 120 интернет-ресурсов с требованием удалить пиратскую копию российского фильма "Тренер", более чем с 80 ресурсов копии удалены, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.
"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 118 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 81 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 26", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что остальные 11 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

О фильме

Спортивная драма "Тренер", ставшая режиссерским дебютом известного актера Данилы Козловского, вышла в российский прокат 19 апреля. Фильм рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова (Данила Козловский), который в решающий момент допускает роковую ошибку и не забивает пенальти. После этого он уходит из спорта и отправляется в маленький провинциальный городок, где становится тренером. Столешникову предстоит пройти путь футболиста с нуля, снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.
В фильме снимались Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова. В числе продюсеров киноленты также Петр Ануров, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Антон Златопольский. Проект создавался при поддержке Минспорта РФ, Российского футбольного союза и вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко. Также фильм получил финансовую поддержку Фонда кино.
ТАСС: последние новости
Путин подписал указ о госнаградах для Безрукова, Газманова, Цискаридзе и Добрынина В Италии кот получил в наследство от хозяйки €1,5 млн Выставка Шемякина пройдет в ноябре в Музее современного искусства в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно312
Россия отказалась от союзов с Китаем297
Литва переименовала Грузию91
Британские истребители сопроводили российский самолет32
Названа основная версия гибели блогера Макушина17
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение