Турпоток в Крым в январе-апреле вырос на 11%, до 528 тыс. отдыхающих

Поток туристов в Республику Крым , крупный курортный регион России , в январе-апреле этого года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос на 11% — до 528,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщило министерство курортов и туризма региона.

"В Крыму с начала года [в январе-апреле] отдохнули 528,5 тыс. туристов, что на 11,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Алупка, Больше половины посетивших Крым туристов выбрали для отдыха Южный берег, где расположены такие знаменитые курорты, как Алушта , Ялта, Гурзуф Симеиз и другие.

"На Западном побережье Крыма [с начала года отдохнули] 21,5% [от общего количества туристов], на Восточном побережье Крыма — 9,6%, в других регионах — 17,6%", — уточнили в министерстве.

Что касается первомайских праздников, то с 28 апреля по 2 мая 2018 года турпоток в регион вырос на 16% — до 70 тыс. человек, добавили в ведомстве.

В Минкурортов связывают увеличение числа отдыхающих в Крыму с ростом количества событийных мероприятий, а также хорошей погодой.

"Цветущий Крым и прекрасная погода, большое количество событийных мероприятий, гастрономических и туристических фестивалей, национальных праздников", — сказал ТАСС представитель министерства, отвечая на вопрос о причинах роста турпотока. "Во многих городах праздничными мероприятиями отмечают старт курортного сезона, а, например, Ялта в первые дни мая к тому же отмечает свой 180-летний юбилей", — добавил собеседник агентства.

Власти прогнозируют, что Крым сможет принять в этом году до 6 млн туристов против 5,39 млн в 2017 году. Эксперты более осторожны в прогнозах и надеются, что турпоток в Крым в новом курортном сезоне сохранится на прошлогоднем уровне.