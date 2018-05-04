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В Крыму сшили самую большую женскую феску в мире
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В Крыму сшили самую большую женскую феску в мире 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Крыму сшили самую большую крымско-татарскую женскую феску (национальный головной убор) в мире, сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Феска будет презентована на крымско-татарском национальном празднике Хыдырлез, который пройдет в Бахчисарае 5 мая.
"На праздновании крымско-татарского национального праздника Хыдырлез организаторы вынесут символ торжества — феску, женский национальный головной убор, диаметром 1,5 метра и высотой 60 см. Она пошита специально для Хыдырлеза из красного бархата и станет самой большой в мире", — рассказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, специально для этой фески была изготовлена монетка с эмблемой Хыдырлеза, которую пришьют к головному убору. Подобные монетки являются традиционным украшением крымско-татарских национальных головных уборов.
"В этом году к феске прикрепим монету с изображением эмблемы Хыдырлеза, а во все последующие будем прикреплять подобные украшения с названием праздника и датой. Уверен, что это очень символично для такого праздника, который по сути своей в первую очередь является семейным", — подчеркнул Бальбек.
Депутат ГД также отметил, что феска олицетворяет собой материнство и женственность.
Хыдырлез — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями, народными гуляниями, играми, соревнованиями по национальной борьбе куреш.
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