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Тест: Угадайте военную технику в центре Москвы
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Тест: Что за военная техника едет по Красной площади? 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Public Domain
Вечером 3 мая в центре Москвы прошла вторая репетиция Парада Победы. Сможете угадать по фото, что за техника проехала по Красной площади и по Тверской? Пройдите тест.
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