В МЧС заявили о введении противопожарного режима

В связи с угрозой возникновения природных и лесных пожаров в 25 российских регионах введён особый противопожарный режим. Об этом заявил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.
«На всей территории 25 субъектов России введён особый противопожарный режим, частично — в 16 субъектах», — цитирует РИА Новости Кутровсого.
Он добавил, что наиболее сложная обстановка с природными пожарами — в Амурской области и в Хабаровском крае. Были предприняты дополнительные меры для защиты территорий и населения от пожара.
«В защите населённых пунктов, в тушении пожаров и мониторинге лесопожарной обстановки применяется 18 воздушных судов МЧС России, за неделю ими совершено 222 сброса воды, не допущено распространение пожаров в сторону 22 населенных пунктов, где проживают свыше 62 тысяч человек», — сказал Кутровский.
Ранее глава МЧС Владимир Пучков сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в Амурской области.