Ещё
Русскоязычным молодым людям за рубежом выдадут гранты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росмолодежь выдаст гранты русскоязычным молодым людям за рубежом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Flickr / usdagov
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) планирует в этом году сформировать сообщество живущих за рубежом русскоязычных молодых людей, которые хотят реализовать различные проекты, сообщила замглавы агентства Екатерина Драгунова в пятницу на окружном совещании в Новосибирске.
"Мы в этом году будем формировать сообщество тех ребят, которые живут за рубежом, но очень хотят с нами общаться. Таких очень много. Допустим, они мне пишут "ВКонтакте": "Почему мы не можем получать гранты". У них много интересных проектов и они задаются вопросом "что можно сделать, живя за границей, для таких же русских ребят, как я"", — сказала она.
Драгунова отметила, что вынуждена отвечать таким людям, что гранты Росмолодежь распределяет только гражданам России.
"Хотя очень хочется их поддержать. Мы сейчас договариваемся с различными фондами, которые работают с иностранцами, чтобы все-таки получилось поддержать какие-то их инициативы именно там, за рубежом", — добавила Драгунова.
РИА Новости: последние новости
Умер советский певец Вадим Мулерман В Крыму сшили самую большую женскую феску в мире В Подмосковье началась первая репетиция воздушной части парада Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем323
Найдено тело писателя Сергея Сакина20
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову131
«За что они боролись, на то и напоролись»129
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение