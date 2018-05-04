Мединский поздравил ветеранов с праздником

Министр культуры поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Министр культуры РФ Владимир Мединский в преддверии Дня Победы поздравил ветеранов Великой Отечественной войны — бывших сотрудников ведомства.

Традиционная ежегодная встреча ветеранов прошла в министерстве в пятницу. Перед входом в здание Минкультуры ветеранов встречал оркестр студентов института имени Гнесиных, который исполнял "День Победы" и другие военные песни.

Бывшим сотрудникам министерства, воевавшим на фронте и работавшим в тылу, вручили букеты роз. Министр вышел к ветеранам с символическими военными цветами — гвоздиками.

"Спасибо вам от нашего министерства, приходите в любое время всегда, будем стараться помогать. Ждем!" — сказал министр.