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Мединский поздравил ветеранов с праздником
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Министр культуры поздравил ветеранов Великой Отечественной войны 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский в преддверии Дня Победы поздравил ветеранов Великой Отечественной войны — бывших сотрудников ведомства.
Традиционная ежегодная встреча ветеранов прошла в министерстве в пятницу. Перед входом в здание Минкультуры ветеранов встречал оркестр студентов института имени Гнесиных, который исполнял "День Победы" и другие военные песни.
Бывшим сотрудникам министерства, воевавшим на фронте и работавшим в тылу, вручили букеты роз. Министр вышел к ветеранам с символическими военными цветами — гвоздиками.
"Спасибо вам от нашего министерства, приходите в любое время всегда, будем стараться помогать. Ждем!" — сказал министр.
После поздравления министра для ветеранов выступил ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.
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