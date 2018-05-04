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Участники Тотального диктанта не побили антирекорд
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Участники Тотального диктанта-2018 не побили антирекорд по ошибкам 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Половина написавших Тотальный диктант хотя бы в одной из трёх частей допустили ошибки, тем не менее антирекорд по ошибкам остается у писавших диктант в 2015 году сообщили в пресс-службе проекта.
"В каждой из частей было по одному месту, где орфографические ошибки допустили около половины писавших диктант, а также два-три места, в которых ошибки допускали около 20% участников", — говорится в пресс-релизе.
Там добавили, что это не рекорд по ошибкам, в 2015 году неправильное написание слов "вполоборота" и "вполуха" встречалось гораздо чаще (78 и 71% соответственно).
Как добавили в пресс-службе проекта, в этом году самыми частыми ошибками в диктанте стали правила написания одной или двух "н" в причастиях и отглагольных прилагательных, слитное и раздельное написание "не".
Там отметили, что более 16 тысяч человек написали тотальный диктант онлайн. Автоматическую проверку текста обеспечивают веб-сервис проверки правописания "Орфограммка" и технология электронных диктантов. Их алгоритм максимально приближен к проверке филологами, которая предусматривает различные варианты написания слов и расстановки знаков препинания, говорится в сообщении.
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