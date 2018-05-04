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Путин наградил российских артистов
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Путин наградил Безрукова, Газманова, Винокура и Цискаридзе 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: ТАСС
Президент подписал указ о государственных наградах. В числе награжденных — целая плеяда деятелей культуры, а также ученые, преподаватели, чиновники, спортсмены, рабочие различных отраслей. Помимо орденов и медалей, также присвоены почетные звания.
Актер Сергей Безруков, певцы Олег Газманов и Вячеслав Добрынин, артист балета Николай Цискаридзе отмечены орденами Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" орденом "За заслуги перед отечеством" II степени награжден артист Владимир Винокур.
Орден Александра Невского будет вручен губернатору Калужской области Анатолию Артамонову — "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу". А медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — главе администрации Тюмени Александру Моору.
Ордена Почета удостоена министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.
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