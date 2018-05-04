Путин наградил российских артистов

Путин наградил Безрукова, Газманова, Винокура и Цискаридзе

Президент подписал указ о государственных наградах. В числе награжденных — целая плеяда деятелей культуры, а также ученые, преподаватели, чиновники, спортсмены, рабочие различных отраслей. Помимо орденов и медалей, также присвоены почетные звания.