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Российский инвалид может первым достичь Южного полюса
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Инвалид-колясочник из России может первым в мире достичь Южного полюса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский инвалид-колясочник первым в мире может достичь Южного полюса, используя только силу рук и находясь в кресле-санях, в январе 2019 года, заявил в интервью РИА Новости полярный путешественник и основатель Клуба "Приключение" Дмитрий Шпаро.
"Мы хотим устроить поход от побережья Антарктиды до Южного полюса. Команда, например, из трёх человек: двое идут на лыжах, а один инвалид сидит на кресле-санях и движется только силою рук, отталкиваясь ото льда лыжными палками. И он станет первым человеком, пришедшим к Южному полюсу только с помощью рук", — сказал Шпаро.
По его словам, подобное путешествие состоялось в 2000 году, когда Матвей Шпаро (сын Дмитрия Шпаро), путешественник Борис Смолин и инвалид-колясочник Игорь Кузнецов на лыжах пересекли Гренландию. Это стало первым достижением такого рода в мире.
"Собираемся в ноябре полететь в Антарктиду и 7 января 2019 года по соседству с американской станцией Амундсен-Скотт поднимем флаг России. Достижения инвалидов важнее достижений здоровых людей — это наша философия", — заключил Шпаро.
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