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В Крыму прошел праздник Хыдырлез
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Праздник Хыдырлез собрал в Крыму рекордное число участников 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 55 тысяч человек приняли участие в национальном крымско-татарском празднике Хыдырлез в Крыму, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
В субботу крымские татары отмечают традиционный национальный праздник земледелия Хыдырлез, по этому случаю в Бахчисарае проходят массовые гуляния. В прошлом году праздник собрал более 50 тысяч человек.
"В этом году рекордное число участников — около 55 тысяч. На следующий год мы будем расширять территорию, потому что не ожидали такого размаха. К празднованию также присоединяются крымчане разных национальностей", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, праздник Хыдырлез стал "точкой притяжения" для всех крымчан.
Хыдырлез — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями, народными гуляниями, играми, соревнованиями по национальной борьбе куреш.
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