В Крыму прошел праздник Хыдырлез

Праздник Хыдырлез собрал в Крыму рекордное число участников

В субботу крымские татары отмечают традиционный национальный праздник земледелия Хыдырлез, по этому случаю в Бахчисарае проходят массовые гуляния. В прошлом году праздник собрал более 50 тысяч человек.

"В этом году рекордное число участников — около 55 тысяч. На следующий год мы будем расширять территорию, потому что не ожидали такого размаха. К празднованию также присоединяются крымчане разных национальностей", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, праздник Хыдырлез стал "точкой притяжения" для всех крымчан.

Хыдырлез — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями, народными гуляниями, играми, соревнованиями по национальной борьбе куреш.