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Определена сумма выплат семьям погибших в Сирии пилотов
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Определена сумма выплат семьям погибших в Сирии пилотов 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Страховая компания «Согаз» готова выплатить по 6,4 млн рублей страховки и пособия от Минобороны родственникам российских пилотов, погибших накануне при крушении истребителя Су-30СМ в Сирии.
«Родственники пилотов, находившихся на борту истребителя, имеют право на выплаты страховой суммы и единовременного пособия в соответствии с Государственным контрактом на оказание услуг по осуществлению в 2018-2019 гг. обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы, который заключен между АО «Согаз» и Минобороны России», — передает РИА «Новости» слова представителя страховщика.
По его словам, страховая сумма на случай гибели застрахованного лица составляет 2,562 млн рублей, а пособие от Минобороны — 3,843 млн рублей. Напомним, в четверг российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим. Экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет. Огневого воздействия по истребителю не было.
Бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко пояснил, что летчик сначала пытается спасти самолет, а если сделать это не удается, старается отвести его от населенных пунктов, только после этого он может катапультироваться.
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