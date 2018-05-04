Определена сумма выплат семьям погибших в Сирии пилотов

«Родственники пилотов, находившихся на борту истребителя, имеют право на выплаты страховой суммы и единовременного пособия в соответствии с Государственным контрактом на оказание услуг по осуществлению в 2018-2019 гг. обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы, который заключен между АО «Согаз» и Минобороны России», — передает РИА «Новости» слова представителя страховщика.

По его словам, страховая сумма на случай гибели застрахованного лица составляет 2,562 млн рублей, а пособие от Минобороны — 3,843 млн рублей. Напомним, в четверг российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим. Экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет. Огневого воздействия по истребителю не было.