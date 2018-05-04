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Водолазы установили памятную доску на Финском заливе
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Водолазы установили памятную доску на найденной в Финском заливе подлодке времен войны 

ТАСС 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Мемориальную доску с именами погибших членов экипажа установили водолазы на корпусе подводной лодки "Щ-317", затонувшей во время Великой Отечественной войны в акватории Финского залива. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Подводную лодку обнаружили участники поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы". "Щ-317" находится на дне Финского залива на глубине 78 метров.
"В акватории Финского залива в районе острова Тютерс состоялась траурная церемония поминовения экипажа советской подводной лодки типа "Щ-317", погибшего в ходе Великой Отечественной войны в июле 1942 года. На корпусе затонувшей подлодки водолазы установили мемориальную доску с перечислением имен 41 погибшего военнослужащего ", — сообщает пресс-служба.
В церемонии принял участие командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов, он спустил на воду венок в память о погибших моряках. Также командующий войсками ЗВО передал родственниками экипажа капсулу с поднятым со дна водолазами грунтом, на котором лежит подлодка.
"Боевым кораблям Балтийского флота будут присвоены почетные наименования затонувших подлодок в память о погибших экипажах. Работы по поиску и обнаружению мест гибели кораблей и подлодок в Балтийском море будут продолжены, память о каждом моряке будет увековечена", — заявил Картаполов в ходе встречи с родственниками экипажа подлодки.
Отмечается, что место гибели подлодки объявят воинским захоронением. Соответствующие бумаги готовят сотрудники военного комиссариата.
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