Водолазы установили памятную доску на Финском заливе

Водолазы установили памятную доску на найденной в Финском заливе подлодке времен войны

Мемориальную доску с именами погибших членов экипажа установили водолазы на корпусе подводной лодки "Щ-317", затонувшей во время Великой Отечественной войны в акватории Финского залива. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Подводную лодку обнаружили участники поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы". "Щ-317" находится на дне Финского залива на глубине 78 метров.

"В акватории Финского залива в районе острова Тютерс состоялась траурная церемония поминовения экипажа советской подводной лодки типа "Щ-317", погибшего в ходе Великой Отечественной войны в июле 1942 года. На корпусе затонувшей подлодки водолазы установили мемориальную доску с перечислением имен 41 погибшего военнослужащего ", — сообщает пресс-служба.

В церемонии принял участие командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов , он спустил на воду венок в память о погибших моряках. Также командующий войсками ЗВО передал родственниками экипажа капсулу с поднятым со дна водолазами грунтом, на котором лежит подлодка.

"Боевым кораблям Балтийского флота будут присвоены почетные наименования затонувших подлодок в память о погибших экипажах. Работы по поиску и обнаружению мест гибели кораблей и подлодок в Балтийском море будут продолжены, память о каждом моряке будет увековечена", — заявил Картаполов в ходе встречи с родственниками экипажа подлодки.

Отмечается, что место гибели подлодки объявят воинским захоронением. Соответствующие бумаги готовят сотрудники военного комиссариата.