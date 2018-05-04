Порядка 30% «Ядрово» подготовлено к дегазации

Порядка 30% подмосковного полигона «Ядрово» подготовлено к дегазации

Порядка 30% территории подмосковного полигона "Ядрово" в Волоколамске подготовлено к дегазации, сообщает Минэкологии региона.

"Три участка уже полностью подготовлены: сделаны проколы с помощью особого оборудования — гидравлического стичера. Поверхность накрыта защитной геомембраной и гидроматами, отсыпана песком. Еще на двух участках укладывается изоляционное покрытие. Оборудование перемещается для выполнения работ на шестой участок", — пояснил представитель оператора полигона "Ядрово" Максим Конопко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В нем напоминается, что во время рекультивационных работ на полигоне для монтажа системы дегазации, которая будет выводить образующийся в теле полигона опасный свалочный газ, территория разделена на 17 участков. На них с помощью иглы-"стичера" проводятся проколы и монтируются вертикальные скважины для сбора газа. Всего в теле полигона будет сделано 5 тысяч проколов. По словам Конопко, работы идут в строгом соответствии с графиком. Работы по подготовке к дегазации должны завершиться до 15 июня.

Ранее старый участок полигона "Ядрово" (так называемая "старая карта"), принимавший до 200 тысяч тонн отходов в год, был закрыт для приема мусора после протестных митингов жителей Волоколамска, жаловавшихся на неприятные запахи и симптомы отравления сероводородом. Новый сегмент полигона ("новая карта") открыт месяц назад. Он будет работать как минимум до 2030 года и рассчитан на прием 600 тысяч тонн отходов ежегодно.