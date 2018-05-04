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В Подмосковье клещи покусали почти 500 человек
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В Подмосковье от укусов клещей пострадали 500 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Michael Tieck
Почти 500 человек обратились за помощью в медицинские учреждения Подмосковья после укуса клеща, включая 115 детей, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
"Проведены лабораторные исследования 282 клещей, обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 2,8% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза человека в 0,35%. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен", — говорится в материалах сайта.
По данным оперативного мониторинга на 3 мая 2018 года в медицинские организации Московской области обратились 483 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 115 детей. Против клещевого энцефалита вакцинировано 1 тысяча человек, в том числе 267 детей.
В материалах, размещенных подмосковным Роспотребнадзором, особо указывается, что прививки от болезни Лайма (боррелиоза), распространяемого клещами, не существует. Можно лишь уменьшить риск попадания клеща на тело человека. Так, людям, собирающимся в лес или парк, следует одеваться в светлую одежду для быстрого обнаружения клещей, а также одежду которая максимально закрывает тело и затрудняет клещам доступ к телу человека: рубашка с длинным рукавом, брюки с резинкой на лодыжке, шарф на шее, капюшон или кепка на голове. Одежду следует обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. Во время нахождения в лесу или парке не сидеть в траве и не контактировать с листвой кустов и деревьев, периодически проводить осмотр тела на наличие клещей. При укусе клеща обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
Роспотребнадзор также напоминает о необходимости проведения вакцинации против клещевого энцефалита лицам, профессиональных групп риска, работающим на природе, и отъезжающим в территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту.
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