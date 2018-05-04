В Подмосковье клещи покусали почти 500 человек

В Подмосковье от укусов клещей пострадали 500 человек

Почти 500 человек обратились за помощью в медицинские учреждения Подмосковья после укуса клеща, включая 115 детей, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

"Проведены лабораторные исследования 282 клещей, обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 2,8% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза человека в 0,35%. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен", — говорится в материалах сайта.

По данным оперативного мониторинга на 3 мая 2018 года в медицинские организации Московской области обратились 483 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 115 детей. Против клещевого энцефалита вакцинировано 1 тысяча человек, в том числе 267 детей.

В материалах, размещенных подмосковным Роспотребнадзором , особо указывается, что прививки от болезни Лайма (боррелиоза), распространяемого клещами, не существует. Можно лишь уменьшить риск попадания клеща на тело человека. Так, людям, собирающимся в лес или парк, следует одеваться в светлую одежду для быстрого обнаружения клещей, а также одежду которая максимально закрывает тело и затрудняет клещам доступ к телу человека: рубашка с длинным рукавом, брюки с резинкой на лодыжке, шарф на шее, капюшон или кепка на голове. Одежду следует обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. Во время нахождения в лесу или парке не сидеть в траве и не контактировать с листвой кустов и деревьев, периодически проводить осмотр тела на наличие клещей. При укусе клеща обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Роспотребнадзор также напоминает о необходимости проведения вакцинации против клещевого энцефалита лицам, профессиональных групп риска, работающим на природе, и отъезжающим в территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту.