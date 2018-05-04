Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео

Фотоловушка в национальном приморском парке «Земля леопарда» запечатлела детёныша леопарда, бабушкой которого является леопард Памела . Тигрица получила имя от актрисы Памелы Андерсон. Андерсон стала хранительницей хищницы в 2015 году, этот факт зафиксирован в сертификате, выданном актрисе в Кремле. В объектив камеры попали маленькая леопардесса, её мать, дочь Памелы, и возможный отец Тайфун. Специалисты сообщили, что на данной территории Тайфун — единственный самец, так что вероятность, что отцом детёныша является именно он, довольно велика. Все вместе они показались перед камерой впервые.

Дальневосточные леопарды — самый редкий вид леопардов на планете, обитающий в северных широтах. Согласно подсчётам сотрудников «Земли леопарда» в прошлом году на территории парка обитали всего 84 взрослых хищника и 19 котят.