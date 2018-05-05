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В Мурманске провели репетицию парада Победы
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В Мурманске провели репетицию парада Победы 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: vk.com/Группа ВК
Утром в субботу, 5 мая, в Мурманске провели репетицию парада Победы, сообщает ФАН.
По улицам города прошли пешие колонны военных, в том числе североморцы, пограничники, спасатели, представители силовых структур и ведомств, юнармейцы.
В общей сложности были задействованы 900 человек.
Во второй раз в составе колонны пройдут женщины-военнослужащие. Впервые примут участие нахимовцы — рота барабанщиков.
Частью парада станет историческая реконструкция взводов красноармейцев и краснофлотцев разных лет.
Ранее m24 сообщало, что власти Москвы рассказали о подготовке города к Дню Победы.
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