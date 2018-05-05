В Мурманске провели репетицию парада Победы

Утром в субботу, 5 мая, в Мурманске провели репетицию парада Победы, сообщает ФАН.

По улицам города прошли пешие колонны военных, в том числе североморцы, пограничники, спасатели, представители силовых структур и ведомств, юнармейцы.

В общей сложности были задействованы 900 человек.

Во второй раз в составе колонны пройдут женщины-военнослужащие. Впервые примут участие нахимовцы — рота барабанщиков.

Частью парада станет историческая реконструкция взводов красноармейцев и краснофлотцев разных лет.