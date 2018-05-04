У Саратовской ГЭС энергетики спасли краснокнижного бобра

У плотины Саратовской ГЭС энергетики спасли краснокнижного бобра

Сотрудники Саратовской ГЭС (филиал "Русгидро" в городе Балаково) в четверг помогли вернуться в реку краснокнижному бобру, который забежал на автодорогу через плотину гидроэлектростанции и несколько часов метался по проезжей части, сообщила пресс-служба ГЭС.

"Несколько часов животное металось по проезжей части и могло попасть под колеса. К моменту, когда энергетики подключились к спасению зверька, испуганный и уставший бобр уткнулся носом в угол между опорой и ограждением и сопротивления почти не оказывал", — говорится в сообщении на странице Саратовской ГЭС в Facebook.

Энергетики с помощью брезентового полотна поймали грызуна, отвезли на левый берег Волги к нижнему бьефу Саратовской ГЭС и выпустили в воду.

На станции отметили, что о том, как бобр оказался на дороге, можно только догадываться.

"Вероятнее всего, во время маневрирования затворами он спрыгнул в щитовое отделение и пробрался через забор на дорогу", — поясняется в сообщении.

Согласно сообщению, обыкновенный бобр занесен в Красную книгу, этого зверька несколько лет назад едва не уничтожили как вид из-за ценного и красивого меха, а также из-за "бобровой струи" — особого вещества, которое применяют в парфюмерии.