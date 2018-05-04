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Москвич посадил во дворе розы и заплатит за это 50 тысяч рублей
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Москвич посадил во дворе розы и заплатит за это 50 тысяч рублей 

Рамблер 27 минут назад
Фото: ТАСС
Пользователь Facebook посадил два куста в своем дворе и готовится заплатить за это 50 тысяч рублей.
Разработчик программного обеспечения Григорий Миргородский опубликовал на своей странице в соцсети фото двух кустов роз, которые он посадил во дворе, в котором живет.
«Посадил два куста роз. Мне штраф 50 тысяч рублей?» — подписал он снимок.
Далее Миргородский, ссылаясь на Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, сообщает, что подобные посадки должны соответствовать разработанному проекту, который был согласован по меньшей мере в четырех ведомствах и утвержден юридическим собственником территории.
Facebook
Согласно другому пункту упомянутых правил, за самовольную посадку деревьев и кустарников взимается штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.
«Не ту страну назвали Гондурасом…» — прокомментировала одна из подписчиц Миргородского.
Все остальные комментаторы также осудили политику, которая подразумевает наказание за гражданские инициативы по облагораживанию придомовых территорий.
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