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Названы лучшие колбаски для мангала
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Названы лучшие колбаски для мангала 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Росконтроль проверил шесть образцов купат, которые продаются в российских магазинах. На сайте организации сообщается, что три образца попали в черный список.
Проверку прошли бренды «Мираторг», «Велком», «Останкино / Папа может», Selgros, «Рестория», «Чернышихинское мясо».
Купатам «Рестория» — «Московские» категории Б эксперты сделали замечание — в них зафиксировали присутствие «остаточных количеств антимикробных препаратов, в количестве, останавливающем рост бактерий».
В купатах «Чернышихинское мясо» также выявили антимикробные вещества и недостоверную маркировку состава — в образце обнаружили ДНК птицы. Образец внесли в черный список. Туда же попали купаты «Велком», в которых зафиксировали «несоответствие заявленной категории Б по содержанию белка, несоответствие заявленному составу (обнаружена свиная шкурка) и присутствие остаточных количеств антимикробных препаратов».
Также в черном списке оказался образец «Останкино / Папа может» — в нем нашли бактерии группы кишечной палочки (БГКП). В этом же образце выявили «органолептические признаки недоброкачественности продукта»: в жареном виде они имели посторонний запах и привкус окисленного жира.
Ранее Росконтроль проверил 17 образцов российской колбасы и нашел нарушения в каждом из них. В одном из образцов обнаружили крахмал, в другом — мясо птицы и фосфаты.
Последние разрешено использовать в мясной продукции, но их содержание не должно быть более 0,8 процента. О содержании фосфатов производитель обязан упоминать на упаковке.
Фосфаты задерживают воду в организме, что плохо влияет на минерально-костный обмен.
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