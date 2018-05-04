Российских курильщиков вылечат за полгода

России врачам впервые выдали клинические рекомендации для лечения пациентов с синдромом зависимости от табака и синдромом отмены табака. Как пишут «Известия» , новая методика позволяет вылечить курильщиков за полгода.

Рекомендации разработали Российское респираторное общество и Ассоциация наркологов. В документ, который получили врачи, вошли только те препараты и способы лечения, которые основаны на принципах доказательной медицины.

Теперь врачи смогут лечить зависимость пациентов от любых табачных изделий, а также электронных сигарет и вейпов.

Методика состоит из двух этапов: сначала короткая беседа врача с пациентом-курильщиком, которую может проводить медик любой специальности, второй этап заключается в когнитивно-поведенческой и фармакологической терапии.

Первоначально врачу нужно будет определить степень никотиновой зависимости и состояние пациента, а также рассказать ему о возможных способах лечения.