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Российских курильщиков вылечат за полгода
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Российских курильщиков вылечат за полгода 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России врачам впервые выдали клинические рекомендации для лечения пациентов с синдромом зависимости от табака и синдромом отмены табака. Как пишут «Известия», новая методика позволяет вылечить курильщиков за полгода.
Рекомендации разработали Российское респираторное общество и Ассоциация наркологов. В документ, который получили врачи, вошли только те препараты и способы лечения, которые основаны на принципах доказательной медицины.
Теперь врачи смогут лечить зависимость пациентов от любых табачных изделий, а также электронных сигарет и вейпов.
Методика состоит из двух этапов: сначала короткая беседа врача с пациентом-курильщиком, которую может проводить медик любой специальности, второй этап заключается в когнитивно-поведенческой и фармакологической терапии.
Первоначально врачу нужно будет определить степень никотиновой зависимости и состояние пациента, а также рассказать ему о возможных способах лечения.
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