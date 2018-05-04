Число страдающих ожирением россиян значительно выросло

В России за пять лет число граждан, страдающих ожирением, выросло на 45,4%. Об этом RT заявили в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, в 2011 году на 100 тыс. человек приходилось 856,5 случаев заболевания, при этом в 2016 году этот показатель достигал 1245,6 случаев.
В Минздраве отметили, что за последние годы разработан ряд мер направленных на изменение ситуации.
Утверждены рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, а также принят паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», который должен увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Подчёркивается, что в 2016 году число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло 34,2%.
Ранее, как писала «Газета.Ru», в Минздраве назвали угрожающей ситуацию с ожирением у мужчин в России.