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В МФЦ начнут выдавать водительские права
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Россияне смогут получить права и зарегистрировать машину в МФЦ 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Россияне смогут получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину через многофункциональные центры госуслуг (МФЦ). Пилотный проект запустят в конце года в Татарстане, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на МВД, Минэкономразвития и Минпромторг.
"В России упростят получение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения. Разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 по 1 марта 2019 года", — сообщает издание.
Как пояснили "Известиям" в МВД, обсуждается также возможность включения в пилотный проект Москвы и Петербурга.
Отмечается, что, когда проект стартует, граждане смогут сами выбирать, где получать документы — в МФЦ или подразделениях ГИБДД.
Сейчас, согласно законодательству, права выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно только переоформить при утере или краже, по истечении срока действия, при смене фамилии или в случае прихода прав в негодность. Замена или восстановление СТС возможна только в случае обращения в ГАИ.
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