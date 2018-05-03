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Три участка на полигоне «Ядрово» готовы к дегазации
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Три участка на полигоне «Ядрово» в Подмосковье готовы к дегазации 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Три участка из 17 на полигоне "Ядрово" в Волоколамске Московской области готовы к дегазации, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
"Три участка уже полностью подготовлены: сделаны проколы с помощью гидравлического стичера, поверхность накрыта геомембраной и гидроматами, отсыпана песком. Сейчас на двух других участках укладывается изоляционное покрытие", — цитирует пресс-служба слова представителя оператора полигона "Ядрово" Максима Конопко.
В настоящее время российские и голландские специалисты начали работы по подготовке к дегазации на шестом технологическом участке старой карты полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, уточнили в пресс-службе.
Там также напомнили, что для монтажа системы дегазации карта разделена на 17 участков, на которых с помощью иглы-стичера проводятся проколы и устанавливаются вертикальные скважины. Всего в теле полигона будет сделано 5 тысяч проколов.
Ранее сообщалось, что работы по подготовке к дегазации по плану должны быть завершены до 15 июня.
На территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывали произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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