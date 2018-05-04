Путин поздравил с юбилеем художника Шемякина

Путин поздравил с юбилеем художника Михаила Шемякина

Путин назвал Шемякина человеком яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии, а также отметил, что художник никогда не шел легким путем.

"Широта интересов, тонкое чувство эпохи, органичное соединение в своих работах самых разных жанров, стилей и направлений позволяют вам много и плодотворно трудиться, оставаться одним из наиболее востребованных художников современности", — написал президент в поздравительной телеграмме, пожелав художнику здоровья и успехов.