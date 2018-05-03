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Володин призвал сохранить всю правду о нацизме
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Володин призвал сохранить правду о преступлениях нацизма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Необходимо сохранить правду о преступлениях нацистов, чтобы подобное больше не повторялось, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в день выхода в российский прокат фильма "Собибор".
Режиссерский дебют известного актера Константина Хабенского, картина "Собибор", повествующая о восстании в нацистском лагере в период Второй мировой войны, вышла в широкий российский прокат 3 мая.
Володин назвал картину тяжелой, отметив, что ее надо посмотреть, "чтобы подобные события никогда не повторялись".
"Семьдесят пять лет прошло со дня восстания узников нацистского лагеря смерти Собибор. С каждым днем трагические события октября 1943 года от нас все дальше. Долгое время эта страница истории Великой Отечественной войны не придавалась огласке широкой общественности", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Как подчеркнул спикер ГД, ценой миллионов человеческих жизней мир понял, что ни одна нация не должна и не может считать себя исключительной.
"Мы помним о жертвах нацистских преступников и о мужестве людей… Нам необходимо сохранить эту правду. Мы обязаны рассказать об этой страшной трагедии своим детям и внукам, чтобы такие преступления больше никогда не повторялись", — подчеркнул председатель ГД.
Фильм "Собибор" основан на событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти "Собибор", созданном весной 1942 года на территории Польши. Лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши. Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.
Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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