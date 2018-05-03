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Ведущий «Культуры» поблагодарил Дудя за подкол
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Ведущий «Культуры» поблагодарил Дудя за ироничный подкол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр: телеканал «Культура»
Ведущий телеканала «Культура» Владислав Флярковский поблагодарил журналиста Юрия Дудя за ироничный твит. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Флярковский заявил, что почувствовал «настороженность» в высказывании Дудя об апрельском интервью с актером Владимиром Машковым. Также он добавил, что рад вниманию других журналистов к его профессиональной деятельности.
«Мне приятен подчеркнутый интерес к моей работе моих коллег», — заявил журналист.
Ранее Юрий Дудь обратил внимание на беседу ведущего телеканала «Культура» Владислава Флярковского с актером и новым художественным руководителем московского театра-студии «Табакерка» Владимиром Машковым.
«Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать», — написал Дудь в Twitter.
Смех журналиста вызвало непрофессиональное поведение обоих героев видеоролика во время разговора о новой должности Машкова. По мнению зрителей, интервьюер постоянно нахваливал собеседника, используя при этом театральные интонации. Актер же отвечал не менее пафосно и еще более экспрессивно, как будто стоял на сцене театра.
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