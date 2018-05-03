Ведущий «Культуры» поблагодарил Дудя за подкол

Ведущий «Культуры» поблагодарил Дудя за ироничный подкол

Ведущий телеканала «Культура» Владислав Флярковский поблагодарил журналиста Юрия Дудя за ироничный твит. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Флярковский заявил, что почувствовал «настороженность» в высказывании Дудя об апрельском интервью с актером Владимиром Машковым . Также он добавил, что рад вниманию других журналистов к его профессиональной деятельности.

«Мне приятен подчеркнутый интерес к моей работе моих коллег», — заявил журналист.

Ранее Юрий Дудь обратил внимание на беседу ведущего телеканала «Культура» Владислава Флярковского с актером и новым художественным руководителем московского театра-студии «Табакерка» Владимиром Машковым.

«Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать», — написал Дудь в Twitter.

Смех журналиста вызвало непрофессиональное поведение обоих героев видеоролика во время разговора о новой должности Машкова. По мнению зрителей, интервьюер постоянно нахваливал собеседника, используя при этом театральные интонации. Актер же отвечал не менее пафосно и еще более экспрессивно, как будто стоял на сцене театра.