В ближайшие дни температура воздуха в регионе понизится

Ночью ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 9 … 14 °C. Днем местами также пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит 18 … 23 °C, по северу области 12…17 °C. Ветер северный 8-13 м/с.

В субботу, 5 мая, переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 8 до 3 °C, днем поднимется от 14 до 19 °C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье, 6 мая, синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит 3 … 8 °C, днем 17 … 22 °C. Ветер южный 7-12 м/с.