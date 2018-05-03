Ещё
Невеста разнесла потолок букетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Невеста разнесла потолок букетом 

Рамблер 1 час назад
Свадьба — событие радостное и праздничное, собирающее обычно много гостей. Но нередко именно на свадьбах случаются нелепые эпизоды, которые все участники вспоминают ещё очень долго. Один из таких запоминающихся моментов запечатлен на кадрах, снятых во время свадебного торжества в Китае. Невеста решила соблюсти западную традицию и бросить букет. Считается, что поймавшая его девушка выйдет замуж следующей. Но этот букет оказался чересчур тяжёлым либо невеста — девушкой очень сильной. Взлетевшие в воздух цветы отправились не в руки одной из счастливиц, а пробили потолок, части которого посыпались на присутствующих. Обернувшаяся невеста, ожидавшая увидеть весёлую потасовку, была шокирована, когда обнаружила, что потолок рушится, а гости разбегаются. Информации о том, пострадал ли кто-то на этой свадьбе, нет.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии328
В России могут ввести новый налог137
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ123
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе403
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы110
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение