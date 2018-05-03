Невеста разнесла потолок букетом 

Свадьба — событие радостное и праздничное, собирающее обычно много гостей. Но нередко именно на свадьбах случаются нелепые эпизоды, которые все участники вспоминают ещё очень долго. Один из таких запоминающихся моментов запечатлен на кадрах, снятых во время свадебного торжества в Китае. Невеста решила соблюсти западную традицию и бросить букет. Считается, что поймавшая его девушка выйдет замуж следующей. Но этот букет оказался чересчур тяжёлым либо невеста — девушкой очень сильной. Взлетевшие в воздух цветы отправились не в руки одной из счастливиц, а пробили потолок, части которого посыпались на присутствующих. Обернувшаяся невеста, ожидавшая увидеть весёлую потасовку, была шокирована, когда обнаружила, что потолок рушится, а гости разбегаются. Информации о том, пострадал ли кто-то на этой свадьбе, нет.