Минкульт высказался о замене «Принца» на «Садко»

Минкульт не предлагал заменить в прокате американского «Принца» на русского «Садко»

Министерство культуры прокомментировало якобы инициированный ведомством перенос даты выхода в прокат анимационного фильма американского производства "Распрекрасный принц", планируемый релиз которого совпал с релизом картины "Садко", сообщает ТАССРИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минкультуры России не предлагало перенести релиз фильма "Распрекрасный принц". Ведомство уведомило компанию "Вольгафильм" о необходимости проведения переговоров с компанией "СТВ" (которая планирует премьеру анимационного фильма "Садко" также на 24 мая) о согласовании очередности выхода фильмов в прокат на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Изначально компанией "Вольгафильм" в качестве даты релиза картины "Распрекрасный принц" было указано 10 мая 2018 года. О принятом решении относительно планируемых дат релизов "Садко" и "Распрекрасный принц" ведомство должно быть уведомлено в течение 15 рабочих дней. Пока ответа министерство не получило.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Минкульт попросил прокатчика американского мультфильма "Распрекрасный принц", компанию "Вольгафильм", перенести премьеру из-за совпадающих с премьерой мультфильма российского производства "Садко" дат.