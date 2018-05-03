Ещё
Минтруд отметил снижение числа безработных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд отметил снижение числа безработных россиян на прошлой неделе 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
На 25 апреля численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 1% и составила 760,1 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"С 18 по 25 апреля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1% и составила 760 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 881 530 человек", — сообщили в Минтруде.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Алтайском крае, республиках Крым, Алтай, Астраханской, Курганской, Сахалинской, Тамбовской, Самарской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
Рост численности безработных граждан отмечен в г. Севастополе, республиках Дагестан, Северная Осетия — Алания, Бурятия, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, Тюменской области.
По состоянию на 25 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 783 человека.
По данным Минтруда, на 1 апреля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2017 года — 1,2%).
Также, на 25 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона единиц.
РИА Новости: последние новости
В США умер певец Вадим Мулерман‍ Туристам могут запретить гулять по острову Капри В России вступил в силу закон о добровольчестве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии148
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе328
В России может появиться новый налог62
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США390
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение