Минтруд отметил снижение числа безработных россиян на прошлой неделе

На 25 апреля численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 1% и составила 760,1 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 18 по 25 апреля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1% и составила 760 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 881 530 человек", — сообщили в Минтруде.

По состоянию на 25 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 783 человека.

По данным Минтруда, на 1 апреля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2017 года — 1,2%).

Также, на 25 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона единиц.