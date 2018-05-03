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Собчак прокомментирует закрытие фестиваля в Каннах
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Собчак прокомментирует закрытие фестиваля в Каннах 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Выбраны комментаторы прямой трансляции церемония закрытия Каннского кинофестиваля, которая состоится 19 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскино".
Ими станут телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, режиссер Валерия Гай Германика и глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.
Телеканал "Кино ТВ" будет в течение всего международного фестиваля будет вести репортажи с основных событий киносмотра, показывать главные пресс-конференции и презентации. В трансляцию закрытия, которая состоится вечером 19 мая, войдут сама церемония и включения с красной ковровой дорожки, на которую выйдут звезды фестиваля.
"Впервые в истории современного российского телевидения зрители увидят церемонию закрытия Каннского международного кинофестиваля", — пообещали в пресс-службе.
В основной конкурс Каннского фестиваля в этом году вошел фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". В программе "Особый взгляд" будет представлена картина Адильхана Ержанова "Нежное безразличие мира", а в конкурсе короткого метра — фильм Игоря Поплаухина "Календарь".
Ранее председатель жюри фестиваля в этом году Кейт Бланшетт рассказала о приставаниях продюсера Харви Вайнштейна.
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