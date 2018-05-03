Собчак прокомментирует закрытие фестиваля в Каннах

Выбраны комментаторы прямой трансляции церемония закрытия Каннского кинофестиваля, которая состоится 19 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

Телеканал "Кино ТВ" будет в течение всего международного фестиваля будет вести репортажи с основных событий киносмотра, показывать главные пресс-конференции и презентации. В трансляцию закрытия, которая состоится вечером 19 мая, войдут сама церемония и включения с красной ковровой дорожки, на которую выйдут звезды фестиваля.